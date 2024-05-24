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ВС РФ уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море и три ракеты в Крыму

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vs-rf-unichtozhili-tri-bezykipazhnyh-katera-vsu-v-chernom-more-i-tri-rakety-v-krymu
ВС РФ уничтожили три безэкипажных катера ВСУ в Черном море и три ракеты в Крыму
Фото mil.ru

Ночью 24 мая Вооруженные Силы РФ пресекли несколько попыток со стороны ВСУ совершить террористические атаки по российским объектам.

По данным Минобороны РФ, над Крымом дежурные средства ПВО уничтожили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS. Еще два беспилотника самолетного уничтожили над Белгородской областью.

В акватории Черного моря обнаружили катера-дроны ВМС Украины, которые следовали в сторону Крымского полуострова. Из штатного вооружения морской авиации ЧФ три безэкипажных катера были уничтожены, сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Читайте также: два человека погибли в Крыму при ракетной атаке ВСУ.

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