Два человека погибли в Крыму при ракетной атаке ВСУ

Об этом вечером 23 мая сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, ВСУ совершили ракетную атаку по территории полуострова.

«В результате в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС», — написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших и попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

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