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Два человека погибли в Крыму при ракетной атаке ВСУ

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-pogibli-v-krymu-pri-raketnoj-atake-vsu
Два человека погибли в Крыму при ракетной атаке ВСУ
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Об этом вечером 23 мая сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, ВСУ совершили ракетную атаку по территории полуострова.

«В результате в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Также в районе Алушты зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. На месте работают сотрудники МЧС», — написал глава Крыма в своем Telegram-канале.

Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших и попросил жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

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