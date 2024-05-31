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Мэр Новороссийска рассказал об успешном отражении атаки украинских БПЛА на город

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-novorossijska-rasskazal-ob-uspeshnom-otrazhenii-ataki-bpla-ukrainy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Мэр Новороссийска рассказал об успешном отражении атаки украинских БПЛА на город
Фото управления курортов и туризма Новороссийска

Украинские военные попытались атаковать объекты в городе-герое в ночь на 31 мая.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко прокомментировал ситуацию в городе после атаки со стороны ВСУ. По его словам, ночь в городе-герое выдалась неспокойной.

«Террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа была успешно отражена. По предварительным данным, повреждений нет», — написал Кравченко в Telegram.

Он отметил, что сейчас сотрудники специальных служб ведут поиска места падения сбитых БПЛА. Мэр поблагодарил военных за слаженную работу и СМИ за оперативное информирование населения о происходящем в городе.

Читайте также: пять ракет «Нептун» и 29 БПЛА Украины уничтожили над Краснодарским краем. В ночь на 31 мая Кубань подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины.

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