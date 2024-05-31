Пять ракет «Нептун» и 29 БПЛА Украины уничтожили над Краснодарским краем

В ночь на 31 мая Кубань подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины.

ВСУ пытались атаковать объекты на территории Краснодарского края при помощи пяти противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников. Дежурные силы ПВО своевременной обнаружили и уничтожили БПЛА и ракеты противника.

Кроме того, за ночь по одной беспилотнику уничтожили в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях, сообщает Министерство обороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за ночной атаки беспилотников в Новороссийске включили сирены, а также перекрыли въезды и выезды из города. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.