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Пять ракет «Нептун» и 29 БПЛА Украины уничтожили над Краснодарским краем

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pyat-ukrainskih-raket-neptun-i-29-bpla-unichtozhili-nad-krasnodarskim-kraem?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Пять ракет «Нептун» и 29 БПЛА Украины уничтожили над Краснодарским краем
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В ночь на 31 мая Кубань подверглась массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины.

ВСУ пытались атаковать объекты на территории Краснодарского края при помощи пяти противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников. Дежурные силы ПВО своевременной обнаружили и уничтожили БПЛА и ракеты противника.

Кроме того, за ночь по одной беспилотнику уничтожили в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях, сообщает Министерство обороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за ночной атаки беспилотников в Новороссийске включили сирены, а также перекрыли въезды и выезды из города. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных источников.

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