Владелец полигона ТКО в Новороссийске отказался выплатить 6,6 млн рублей ущерба

Весной 2025 года специалисты Южного межрегионального управления Росприроднадзора выявили превышение концентрации загрязнений в почве.

По результатам анализов отобранные пробы почвы показали, что содержание меди в почве превысило норму в 3,46 раза, цинка — в 1,54 раза и ртути — в 2,09 раза.

После лабораторных исследований надзорное ведомство предложило владельцу полигона ТКО ООО «Терра-Н» возместить ущерб добровольно, но организация отказалась. В связи с этим управление направило иск в Арбитражный суд Краснодарского края за ущерб, причиненный почвам в результате разлива фильтрата за пределы полигона ТКО в урочище горы Щелбы.

Размер вреда природе составил 6,6 млн рублей, сообщила в Telegram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», токсичные стоки обнаружили в ручье около мусорного полигона в Новороссийске. Загрязнение в лесу выявили инспекторы Росприроднадзора во время мониторинга территории около ручья Безымянного и реки Озерейки.

После этого контрольно-надзорные органы организовали доследственную проверку по факту попадания сточных вод с полигона твердых бытовых отходов в реку. Позже на горящем полигоне ТБО в Новороссийске включили насосы для откачки сточных вод в резервуары-накопители.

Специалисты 26 марта обследовали территорию в районе полигона ТКО ООО «Терра-Н» и выявили, что в результате сброса фильтрата полигонов захоронения ТКО произошло загрязнение почвы на участке протяженностью около 1 тыс. км и шириной от 1,5 до 10 м, а также ручья.

ООО «Терра-Н» уже пыталась оспорить компенсацию ущерба в размере 3,3 млн рублей. Предприятие заявляло, что была нарушена процедура транспортировки проб почвы и воды. Выплатить ущерб организацию обязал Арбитражный суд Краснодарского края.

