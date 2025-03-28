На горящем полигоне ТБО в Новороссийске включили насосы из-за загрязнения ручья

Насосы для откачки сточных вод в резервуары-накопители установил собственник мусорного полигона — ООО «Терра-Н».

Дополнительное насосное оборудование привезли после загрязнения сточными водами речки Озерейки и близлежащего ручья. Слив коричневой воды заметили местные жители. После включения дополнительной откачивающей техники, по словам местных, вода стала бледнее, сообщает газета «Новороссийский рабочий» в Telegram.

Сейчас на полигоне ТБО на горе Щелба продолжается тушение пожара. В ликвидации горения задействованы 92 человека и 43 единицы техники. По состоянию на 10.00 28 марта площадь возгорания составляет 800 кв. метров. На полигон уже вывезли более 63,1 тыс. кубометров грунта, самосвалы выполнили свыше 4,5 тыс. рейсов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», токсичные стоки обнаружили в ручье около мусорного полигона в Новороссийске. Загрязнение в лесу выявили инспекторы Росприроднадзора во время мониторинга территории около ручья Безымянного и реки Озерейка. После этого контрольно-надзорные органы организовали доследственную проверку по факту попадания сточных вод с полигона твердых бытовых отходов в реку. Специалисты выехали на место происшествия, где взяли образцы воды и грунта для проведения лабораторных исследований.

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