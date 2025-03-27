Токсичные стоки обнаружили в ручье около мусорного полигона в Новороссийске

Загрязнение в лесном массиве обнаружили инспекторы Росприроднадзора во время мониторинга территории около ручья Безымянного и реки Озерейка.

Ручей и река находятся недалеко от мусорного полигона компании «Терра-Н». Специалисты обнаружили в ручье следы токсичной жидкости, которая образуется при разложении мусора и имеет темный цвет и резкий неприятный запахо. Специалисты установили, что токсичная жидкость стекает с территории мусорного полигона через лес в направлении села Васильевка.

Кроме того, на деревьях и в размытой канаве обнаружили большое количество коммунальных отходов. Загрязнение бытовыми отходами происходит из-за нерегулируемого распространения мусора за пределы полигона.

С места загрязнения взяли пробы, их отправили на исследование. По результатам лабораторных анализов вынесут оценку экологического ущерба, который нанесла экосистеме эксплуатация полигона и примут соответствующие меры, сообщает Telegram-канал «Экология — дело каждого».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на полигоне ТКО в Новороссийске начался ночью 13 марта. По факту пожара прокуратура Краснодарского края организовала проверку. Известно, что полигон ТКО эксплуатирует «Терра-Н» с нарушениями федерального законодательства. Ранее на полигоне уже происходили пожары, виновных привлекли к административной ответственности.

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