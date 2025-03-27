В Новороссийске начали проверку по факту утечки стоков со свалки в реку Озерейку

Контрольно-надзорные органы организовали доследственную проверку по факту попадания сточных вод с полигона твердых бытовых отходов в реку Озерейку.

После получения информации о попадании сточных вод с мусорного полигона в ручей специалисты выехали на место происшествия, где взяли образцы воды и грунта для проведения лабораторных исследований.

По результатам экспертизы компетентные органы примут решение о возмещении материального ущерба и применении законных мер в отношении виновных лиц.

Кроме того, собственник полигона ТБО — ООО «Терра-Н» — уже приобрел дополнительное насосное оборудование для откачки сточных вод из технологических каналов и их перемещения в накопительные резервуары на территории полигона, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», токсичные стоки обнаружили в ручье около мусорного полигона в Новороссийске. Загрязнение в лесу выявили инспекторы Росприроднадзора во время мониторинга территории около ручья Безымянного и реки Озерейка.

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