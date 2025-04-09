Стоки с мусорного полигона в Новороссийске испортили обширный участок земли

Министерство природных ресурсов Краснодарского края совместно с Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратурой 26 марта обследовали территорию в районе полигона ТКО ООО «Терра-Н».

В результате выявили загрязнение левого притока реки Озерейки. В результате сброса сточных вод (фильтрата полигонов захоронения ТКО) произошло загрязнение почвы на участке протяженностью около 1 тыс. км и шириной от 1,5 до 10 м, а также ручья.

Специалисты краевого информационно-аналитического центра экологического мониторинга отобрали пробы воды и почвы для химического анализа. Результаты будут известны 17 апреля.

Материалы по итогам обследования передадут в Азово-Черноморскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Проводится комплексная проверка, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», токсичные стоки обнаружили в ручье около мусорного полигона в Новороссийске. Загрязнение в лесу выявили инспекторы Росприроднадзора во время мониторинга территории около ручья Безымянного и реки Озерейка.

После этого контрольно-надзорные органы организовали доследственную проверку по факту попадания сточных вод с полигона твердых бытовых отходов в реку. Специалисты выехали на место происшествия, где взяли образцы воды и грунта для проведения лабораторных исследований.

Позже на горящем полигоне ТБО в Новороссийске включили насосы для откачки сточных вод в резервуары-накопители. Дополнительное насосное оборудование привезли после загрязнения сточными водами речки Озерейки и близлежащего ручья.

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