В Туапсе начался поквартирный обход для оценки ущерба от атаки БПЛА

В ночь на 25 ноября произошла массированная атака украинских беспилотников по объектам на территории Краснодарского края.

Фрагменты сбитых дронов упали рядом с многоэтажками в Туапсе, рассказал глава Туапсинского округа Сергей Бойко в своих соцсетях. Он вместе с депутатом Госдумы РФ Сергеем Алтуховым утром осмотрел место происшествия.

Улицу, где ночью рухнули обломки БЛПА, перекрыли для проезда транспорта. Пожарные продолжают проливать крышу одного из зданий, где возник пожар из-за падения обломков беспилотника, сообщил глава муниципалитета.

«Специальная комиссия делает поквартирный обход, записывает, где какие повреждения. У кого-то выбило стекла, в других квартирах даже выдавило рамы. Приложим все усилия, чтобы люди вернулись к нормальному, привычному образу жизни», — написал Бойко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе разгорелся на 100 «квадратах». Также обломки сбитых беспилотников повредили два детсада в Туапсинском округе. В своих соцсетях Маргарита Симоньян предложила помощь землякам, пострадавшим от БПЛА на Кубани.

Подробнее о том, что известно о ночной атаке БПЛА на курорты Краснодарского края, читайте здесь.

