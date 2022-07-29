В Краснодарском крае в ДТП с грузовиком на встречке погибли 5 человек

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Смертельная авария произошла 29 июля в 15:20 в районе станицы Роговской в Тимашевском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford, двигаясь в сторону хутора Гречаная балка, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль Mercedes, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров скончались на месте от полученных травм. Среди погибших трое несовершеннолетних.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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