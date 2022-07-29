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В Краснодарском крае в ДТП с грузовиком на встречке погибли 5 человек

Происшествия
29.07.2022 17:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-timashevskom-rajone-v-dtp-s-gruzovikom-na-vstrechke-pogibli-5-chelovek
В Краснодарском крае в ДТП с грузовиком на встречке погибли 5 человек
Фото t.me/guobddrus

Смертельная авария произошла 29 июля в 15:20 в районе станицы Роговской в Тимашевском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford, двигаясь в сторону хутора Гречаная балка, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль Mercedes, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель и четверо его пассажиров скончались на месте от полученных травм. Среди погибших трое несовершеннолетних.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото пресс службы прокуратуры Краснодарского края

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Прокуратура: в ДТП в Краснодарском крае погибла семья из Санкт-Петербурга.

Появилось видео ДТП в Краснодарском крае, в котором погибли 5 человек из Санкт-Петербурга.

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