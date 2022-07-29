Прокуратура: в ДТП в Краснодарском крае погибла семья из Санкт-Петербурга

Фото пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Смертельная авария произошла 29 июля в 15:20 около станицы Роговской Тимашевского района.

Известно, что 60-летний водитель автомобиля Ford Focus выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и врезался в фуру. В легковушке в момент ДТП также находились: 55-летняя жена водителя и трое их несовершеннолетних внуков — 7, 11 и 13 лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В результате аварии водитель и все пассажиры легковушки погибли на месте. Все они были жителями Санкт-Петербурга.

Прокуратура Тимашевского района организовала проверку причину и условий ДТП, в результате которого погибли 5 человек. На место происшествия выехал прокурор района. Ход процессуальной проверки, проводимой МВД, поставили на контроль.

Как писал интернет портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в ДТП с грузовиком на встречке погибли 5 человек.