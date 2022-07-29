В Славянском районе в жестком ДТП на встречке погиб водитель, три человека в больнице
Происшествия
29.07.2022 14:45
Авария со смертельным исходом случилась в Славянском районе утром 29 июля. Кроссовер при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в отечественную легковушку.
За рулем иномарки был 27-летний мужчина. От удара его машина превратилась в груду металла, а сам водитель погиб на месте. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.
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