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В Славянском районе в жестком ДТП на встречке погиб водитель, три человека в больнице

Происшествия
29.07.2022 14:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-slavyanskom-rajone-v-zhestkom-dtp-na-vstrechke-pogib-voditel-tri-cheloveka-v-bolnitse
Видео канала «Кубань 24»

Авария со смертельным исходом случилась в Славянском районе утром 29 июля. Кроссовер при обгоне выехал на встречную полосу и врезался в отечественную легковушку.

За рулем иномарки был 27-летний мужчина. От удара его машина превратилась в груду металла, а сам водитель погиб на месте. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.

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