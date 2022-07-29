В ГИБДД рассказали подробности аварии с маршруткой, везущей туристов в Анапу
Происшествия
29.07.2022 10:05
ДТП с участием грузовика MAN и микроавтобуса, перевозившего туристов к морю, произошло 29 июля около 4:00 в хуторе Ленина на трассе Краснодар — Кропоткин.
По предварительным данным, 42-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не выдержал интервал и врезался во впереди идущий грузовик. В момент аварии в автобусе было семь человек. Они ехали в Анапу из Еревана.
В результате аварии травмы получил водитель автобуса. Двум пассажирам оказали разовую медицинскую помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», после ДТП движение на дороге не было перекрыто. Пострадавших доставили на обследование в больницу Краснодара.
Популярные новости
- В Апшеронском районе спасатели ночью вывели из леса женщину и семеро детей
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Краснодаре пожилая женщина попала под трамвай
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- В Краснодаре из-за массового ДТП с трамваем остановилось движение транспорта по улице Московской
ТОП 5 НОВОСТЕЙ