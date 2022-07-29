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В ГИБДД рассказали подробности аварии с маршруткой, везущей туристов в Анапу

Происшествия
29.07.2022 10:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gibdd-rasskazali-podrobnosti-avarii-s-marshrutkoj-vezushhej-turistov-v-anapu
В ГИБДД рассказали подробности аварии с маршруткой, везущей туристов в Анапу
Фото отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю

ДТП с участием грузовика MAN и микроавтобуса, перевозившего туристов к морю, произошло 29 июля около 4:00 в хуторе Ленина на трассе Краснодар — Кропоткин.

По предварительным данным, 42-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не выдержал интервал и врезался во впереди идущий грузовик. В момент аварии в автобусе было семь человек. Они ехали в Анапу из Еревана.

В результате аварии травмы получил водитель автобуса. Двум пассажирам оказали разовую медицинскую помощь, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после ДТП движение на дороге не было перекрыто. Пострадавших доставили на обследование в больницу Краснодара.

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