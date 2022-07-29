Под Краснодаром микроавтобус столкнулся с грузовиком, шесть человек попали в больницу
Происшествия
29.07.2022 07:28
ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса произошло 29 июля в 4:35 в хуторе Ленина на трассе Краснодар — Кропоткин.
В результате аварии никто не погиб. Движение на дороге не было перекрыто. Пострадавших доставили на обследование в городскую больницу.
На месте аварии работали от РСЧС 27 человек, 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В настоящее время в больнице под наблюдением врачей остаются шесть пострадавших, сообщает ТАСС.
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