Под Краснодаром микроавтобус столкнулся с грузовиком, шесть человек попали в больницу

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса произошло 29 июля в 4:35 в хуторе Ленина на трассе Краснодар — Кропоткин.

В результате аварии никто не погиб. Движение на дороге не было перекрыто. Пострадавших доставили на обследование в городскую больницу.

На месте аварии работали от РСЧС 27 человек, 10 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В настоящее время в больнице под наблюдением врачей остаются шесть пострадавших, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Краснодаре из-за массового ДТП с трамваем остановилось движение транспорта по улице Московской.