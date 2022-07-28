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В Краснодаре из-за массового ДТП с трамваем остановилось движение транспорта по улице Московской

Происшествия
28.07.2022 16:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-iz-za-massovogo-dtp-na-vremya-ostanovilos-dvizhenie-tramvaev-po-ulitse-moskovskoj
Видео t.me/krd_tipich_ru

Авария с участием 6 автомобилей и трамвая произошла днем 28 июля на пересечении улиц Московской и Зиповской.

Один из столкнувшихся автомобилей врезался в трамвай, который направлялся в сторону улицы Солнечной. В результате движение трамваев по улице Московской на время остановилось. Время простоя составило около 30 минут, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе КТТУ.

«Автомобильное движение по улице Московской в направлении Зиповской остановлено. На данный момент необходимо искать пути объезда», — сообщили в Муниципальном центре управления Краснодара.

По предварительным данным, водитель автомобиля марки Nissan, двигаясь по улице Московской со стороны 40-летия Победы в сторону Солнечной, около перекрестка с улицей Зиповской врезался в пять автомобилей — марок Skoda, Nissan, Kia и Lada, которые находились перед ним.

«Информация о пострадавших уточняется. Проводятся необходимые работы для восстановления движения автомобильного транспорта», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД Краснодара Артем Коноваленко.

По словам очевидцев, на месте ДТП работали медики и спасатели. Информация о происшествии и пострадавших уточняется.

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