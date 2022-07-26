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В Каневском районе водитель легковушки погиб в жестком лобовом ДТП с «Нивой»

Происшествия
26.07.2022 10:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kanevskom-rajone-voditel-legkovushki-pogib-v-zhestkom-lobovom-dtp-s-nivoj
В Каневском районе водитель легковушки погиб в жестком лобовом ДТП с «Нивой»
Фото t.me/kanev_zhest

Авария, в которой один человек погиб и еще один получил травмы, произошла 26 июля в 6:15 на трассе Каневская — Бриньковская — Приморский.

По предварительным данным, 47-летний водитель ВАЗ-21099 выехал встречную полосу. Там легковушка врезалась в Chevrolet Niva, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарском краю.

В результате ДТП водитель ВАЗа погиб. Водитель «Нивы», 55-летний мужчина, получил травмы.

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