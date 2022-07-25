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В Сочи женщина уснула за рулем и врезалась в ограждение, пострадал 7-летний ребенок

Происшествия
25.07.2022 18:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zhenshhina-usnula-za-rulem-i-vrezalas-v-ograzhdenie-postradal-7-letnij-rebenok
В Сочи женщина уснула за рулем и врезалась в ограждение, пострадал 7-летний ребенок
Фото отдела пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

ДТП произошло 24 июля в 9:01 на 141 км автодороги «Джубга — Сочи — граница с р. Абхазия».

Известно, что 46-летняя женщина управляла автомобилем Kia Rio в утомленном состоянии. Она уснула за рулем, выехала со своей полосы и наехала на ограждение.

В результате столкновения 7-летнему пассажиру потребовалась помощь медиков.

«Необходимо вовремя применять меры борьбы с утомлением и помнить, что никакие ухищрения не заменят человеку нормальный отдых и сон. Именно поэтому ПДД запрещают управлять транспортным средством в состоянии утомления», — говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

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