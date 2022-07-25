В Сочи женщина уснула за рулем и врезалась в ограждение, пострадал 7-летний ребенок
Происшествия
25.07.2022 18:38
ДТП произошло 24 июля в 9:01 на 141 км автодороги «Джубга — Сочи — граница с р. Абхазия».
Известно, что 46-летняя женщина управляла автомобилем Kia Rio в утомленном состоянии. Она уснула за рулем, выехала со своей полосы и наехала на ограждение.
В результате столкновения 7-летнему пассажиру потребовалась помощь медиков.
«Необходимо вовремя применять меры борьбы с утомлением и помнить, что никакие ухищрения не заменят человеку нормальный отдых и сон. Именно поэтому ПДД запрещают управлять транспортным средством в состоянии утомления», — говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.
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