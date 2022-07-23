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Под Краснодаром грузовик влетел в иномарку, погибла пожилая женщина

Происшествия
23.07.2022 14:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-krasnodarom-gruzovik-vletel-v-inomarku-pogibla-pozhilaya-zhenshhina
Под Краснодаром грузовик влетел в иномарку, погибла пожилая женщина
Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

Смертельная авария произошла 23 июля около 6:00 на 12 км автодороги «Краснодар – Верхнебаканский» около поселка Яблоновского.

По предварительным данным, 40-летний житель Краснодара, управляя грузовым автомобилем, врезался в автомобиль Datsun оn-DO, который двигался в попутном направлении.

В результате столкновения от полученных травм скончалась 60-летняя пассажирка легковушки. Женщина жила в Ставропольском крае.

По факту смертельного ДТП проводят проверку. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

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