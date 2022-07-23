В Новороссийске в жестком ДТП с мусоровозом погибли два человека

В Новороссийске в жестком ДТП с мусоровозом погибли два человека

Смертельное ДТП произошло 23 июля около 11:20. Из-за аварии серьезно затруднен проезд через перевал Волчьи ворота.

По предварительным данным, 41-летний водитель мусоровоза марки КамАЗ при движении со стороны поселка Убых не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он врезался в автомобиль Lada Kalina, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате аварии 35-летний мужчина и 39-летняя женщина от полученных травм скончались на месте. 16-летняя девушка получила различные травмы. Ее доставили в приемный покой городской больницы Новороссийска в тяжелом состоянии.

«В связи с дорожно-транспортным происшествием в районе Волчьих ворот, затруднено движение транспортных средств в оба направления. Будьте внимательны и осторожны!», — говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД УМВД Новороссийска.

Водителей попросили заранее планировать маршруты поездок через выезд на Краснодар и Анапу. Движение на перевале Волчьи ворота планируют восстановить к 15:00.

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