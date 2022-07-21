В Краснодарском крае за полгода в ДТП погибли 303 человека. Смертность растет
Происшествия
21.07.2022 11:11
По данным Госавтоинспекции РФ на Кубани за полгода уровень летальных исходов в автомобильных авариях вырос на 16,7%.
За шесть месяцев на дорогах края зафиксировали 1 тыс. 384 ДТП, в которых погибли 303 человека. Травмы получили 1 тыс. 894 человека.
Всего в России за полгода зарегистрировали 53,5 тыс. дорожных аварий. Это на 7,2% больше, чем за первое полугодие 2021 года. В ДТП погибли 5,6 тыс. человек. Еще 67,7 тыс. получили травмы, пишет «Коммерсантъ».
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