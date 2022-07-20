В Тимашевском районе ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся

Фото «Знамя Труда»

ДТП произошло еще 14 июля в 18:10 на улице Липовой в Тимашевске возле дома № 10.

Известно, что неизвестный водитель на неустановленном автомобиле наехал на 7-летнего мальчика и скрылся. К счастью, ребенок не получил травм и отделался легким испугом.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Всех, кто владеет какой-то информацией об этом происшествии, просят сообщить по телефонам: 8 (918) 123-41-16 или 8 (86130) 4-15-42, сообщает «Знамя Труда».

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