В Тимашевском районе ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся
Происшествия
20.07.2022 16:19
ДТП произошло еще 14 июля в 18:10 на улице Липовой в Тимашевске возле дома № 10.
Известно, что неизвестный водитель на неустановленном автомобиле наехал на 7-летнего мальчика и скрылся. К счастью, ребенок не получил травм и отделался легким испугом.
По факту ДТП полиция проводит проверку. Всех, кто владеет какой-то информацией об этом происшествии, просят сообщить по телефонам: 8 (918) 123-41-16 или 8 (86130) 4-15-42, сообщает «Знамя Труда».
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