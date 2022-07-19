В Сочи водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Смертельное ДТП произошло 17 июля в Адлерском районе на улице Батайской.

По предварительным данным, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 41-летнего пешехода и скрылся.

Пешеход умер от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. Сейчас полиция устанавливает личность и местонахождение нарушителя. Очевидцев ДТП просят сообщить о нем в дежурную часть по телефону: 268-00-03, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

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