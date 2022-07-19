Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Происшествия
19.07.2022 15:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-voditel-nasmert-sbil-peshehoda-i-skrylsya
В Сочи водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Смертельное ДТП произошло 17 июля в Адлерском районе на улице Батайской.

По предварительным данным, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сбил 41-летнего пешехода и скрылся.

Пешеход умер от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. Сейчас полиция устанавливает личность и местонахождение нарушителя. Очевидцев ДТП просят сообщить о нем в дежурную часть по телефону: 268-00-03, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД УВД Сочи.

Читайте также: в Краснодарском крае 19-летний парень на «Ладе» насмерть сбил идущего по трассе мужчину.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Росприроднадзор: загрязнение Черного моря не могло стать причиной гибели дельфинов
  2. Пивовары Краснодарского края заявили о возможном снижении объема продукции на 20%
  3. В Фестивальном микрорайоне Краснодара загорелась квартира в многоэтажке
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. ПБК «Локомотив-Кубань» возглавил бывший тренер сборной Словении Александр Секулич
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
Мэрия Сочи опровергла информацию о смерти 25 наркоманов в Адлерском районе
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
МВД: в Сочи по подозрению в педофилии задержали 35-летнего жителя Белгорода
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Соцсети: в Сочи задержали педофила, который трогал ребенка в детской комнате пиццерии
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
Как изменятся платежи по коммуналке с 1 июля 2022 года для жителей Краснодарского края
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
Прямой эфир
Мы в соцсетях