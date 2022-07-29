Появилось видео ДТП в Краснодарском крае, в котором погибли 5 человек

Видео пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Авария произошла днем 29 июля на дороге около станицы Роговской в Тимашевском районе.

Водитель автомобиля Ford, двигаясь в сторону хутора Гречаная балка, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль Mercedes.

В результате аварии погибли водитель легковушки и четверо его пассажиров – жена и трое внуков в возрасте 7, 11 и 13 лет.

На месте смертельной аварии работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. По какой причине водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, пока неизвестно.

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