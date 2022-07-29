Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Появилось видео ДТП в Краснодарском крае, в котором погибли 5 человек

Происшествия
29.07.2022 18:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/poyavilos-video-dtp-v-krasnodarskom-krae-v-kotorom-pogibli-5-chelovek-iz-sankt-peterburga
Видео пресс-службы прокуратуры Краснодарского края

Авария произошла днем 29 июля на дороге около станицы Роговской в Тимашевском районе.

Водитель автомобиля Ford, двигаясь в сторону хутора Гречаная балка, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой автомобиль Mercedes.

В результате аварии погибли водитель легковушки и четверо его пассажиров – жена и трое внуков в возрасте 7, 11 и 13 лет.

На месте смертельной аварии работает следственно-оперативная группа. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства произошедшего. По какой причине водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, пока неизвестно.

Читайте также: в ДТП в Краснодарском крае погибла семья из Санкт-Петербурга.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Апшеронском районе спасатели ночью вывели из леса женщину и семеро детей
  2. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  3. В аэропорту Сочи планируют построить второй терминал
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
  6. СМИ: Heinz продаст российский бизнес по производству детского питания
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Апшеронском районе спасатели ночью вывели из леса женщину и семеро детей
В Апшеронском районе спасатели ночью вывели из леса женщину и семеро детей
В Туапсинском районе выявили более 40 территорий, отведенных под незаконное строительство
В Туапсинском районе выявили более 40 территорий, отведенных под незаконное строительство
В Краснодаре из-за массового ДТП с трамваем остановилось движение транспорта по улице Московской
В Краснодаре из-за массового ДТП с трамваем остановилось движение транспорта по улице Московской
В Сочи обнаружили тело пропавшего в поселке Дагомыс 21-летнего парня
В Сочи обнаружили тело пропавшего в поселке Дагомыс 21-летнего парня
Эпицентр придется на Лазаревский район: жителей Сочи предупредили о продолжении ливней
Эпицентр придется на Лазаревский район: жителей Сочи предупредили о продолжении ливней
Прямой эфир
Мы в соцсетях