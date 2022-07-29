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СК возбудил уголовное дело после ДТП с 5 погибшими в Краснодарском крае

Происшествия
29.07.2022 18:57
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-posle-dtp-s-5-pogibshimi-v-krasnodarskom-krae
СК возбудил уголовное дело после ДТП с 5 погибшими в Краснодарском крае
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла возле станицы Роговской днем 29 июля.

По предварительным данным, 60-летний мужчина, управляя автомобилем Ford, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель, его 55-летняя жена, а также трое несовершеннолетних в возрасте от 7 до 13 лет, находившихся в легковушке, погибли на месте от полученных травм, сообщили интернет-порталу «Кубань 24»в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту смертельного ДТП Тимашевский межрайонный СО СКР возбудил уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения. На месте аварии работают следователи территориального отдела. Они проводят осмотр места происшествия.

Руководитель краевого СКР Андрей Маслов поставил на контроль ход расследования этого уголовного дела.

Читайте также: появилось видео ДТП в Краснодарском крае, в котором погибли 5 человек.

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