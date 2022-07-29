СК возбудил уголовное дело после ДТП с 5 погибшими в Краснодарском крае

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Смертельная авария произошла возле станицы Роговской днем 29 июля.

По предварительным данным, 60-летний мужчина, управляя автомобилем Ford, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП водитель, его 55-летняя жена, а также трое несовершеннолетних в возрасте от 7 до 13 лет, находившихся в легковушке, погибли на месте от полученных травм, сообщили интернет-порталу «Кубань 24»в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту смертельного ДТП Тимашевский межрайонный СО СКР возбудил уголовное дело из-за нарушения правил дорожного движения. На месте аварии работают следователи территориального отдела. Они проводят осмотр места происшествия.

Руководитель краевого СКР Андрей Маслов поставил на контроль ход расследования этого уголовного дела.

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