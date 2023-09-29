В суд ушло дело блогера-сыроеда, который до смерти заморил голодом сына в Сочи

В Сочи в сентябре завершили расследовать уголовное дело в отношении 43-летнего блогера-сыроеда Максима Лютого, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своего ребенка, повлекшего смерть.

По данным следствия, мужчина придерживался взглядов сыроедения. В марте этого года он не менее 5 раз на сутки лишал ему своего новорожденного сына, а также запрещал своей сожительнице кормить ребенка.

В результате ребенок потерял в весе до 1,6 кг, у него развились заболевания — первичная кахексия, острая двухсторонняя бронхопневмония, после чего его состояние здоровья резко ухудшилось. Младенец умер 8 марта по дороге в больницу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

На период следствия мужчину по ходатайству следствия поместили под стражу. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 18 марта возбудили дело по факту смерти младенца от истощения. По данным следствия, отец мальчика — блогер, пропагандирующий сыроедение и экспериментальные системы оздоровления Максим Лютый забирал ребенка у матери и лишал еду. Родители отвезли 8 марта сына в больницу, но он скончался до оказания помощи.

Блогер-сыроед Максим Лютый объяснил насильственное лишение ребенка еды тем, что хотел приучить его к сыроедению. Мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу. По результатам экспертизы он признан вменяемым. В сентябре состоялся суд над матерью младенца, которую обвиняли в оставлении младенца в опасности и в неисполнении родительских обязанностей. Суд назначил ей 2 года исправительных работ.