В Сочи запустили горячую линию по ликвидации последствий непогоды

Мониторинговые группы продолжают подворовые обходы.

Все жители, чьи дома пострадали от разгула стихии, могут обратиться по номеру +7-862-266-86-55. Об этом 14 июня сообщил глава курорта Алексей Копайгородский.

«К каждой конкретной ситуации относимся с максимальным вниманием, учитываем все факторы, чтобы оказать необходимую адресную помощь. Оцениваем и ущерб, нанесенный инфраструктуре. В частности, пострадали набережная реки Мацеста и мосты в сельских населенных пунктах», — сказал мэр.

Сейчас спасатели продолжают откачивать воду с подтопленных территорий. Воду, зашедшую в подвалы школы и детского сада, оперативно откачали. В течение дня специалисты восстановят проезд по мосту через ручей на улице Леселидзе.

«В усиленном режиме устраняются аварии на коммунальных сетях. Основная часть абонентов на пострадавших территориях уже запитана электричеством по временной схеме. Работают 17 бригад. Еще 40 сотрудников и 20 единиц спецтехники задействованы в восстановлении водоснабжения», — написал Алексей Копайгородский в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи река Мацеста вышла из берегов после ночного ливня. Она затопила дороги, дворы и повредила газопровод. Во время подтопления микрорайона Мацеста спасли двоих человек. Без воды остаются жители 10 улиц.