В Сочи река Мацеста вышла из берегов после ночного ливня. Видео

Сильные осадки, выпавшие ночью в горах близ Сочи, привели к выходу реки из берегов.

В районе «Новой» Мацесты вода залила дороги и частично зашла во дворы. Около 6.00 был перекрыт въезд по Курортному проспекту на Мацестинский мост. По сообщениям очевидцев в районе ощущается запах газа.

В связи с обильными осадками наблюдается частичное подтопление дорожного полотна сообщает телеграм — канала «Типичный Сочи» .

По сообщению департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи, временно изменили схему движения следующие маршруты:

№ 3 «ул. Вишневая (ост. д/с N° 44) — ул. Макаренко — ж/д вокзал Мацеста — сан. Мацестинская долина» — курсирует до ТПУ «Мацеста»;

№ 43 «ул. Вишневая, 34 — ж/д вокзал Мацеста — ул. Чекменева» — курсирует до ТПУ «Мацеста»;

№ 8 «ул. Видовая, 33 — ул. Аллея Челтенхема (ост. Новая Мацеста)» — приостановлен;

№ 120 «ул. Навагинская (ост. ж/д вокзал Сочи) — ж/д вокзал Мацеста — село Семеновка, пер. Калиновый» — приостановлен;

№ 121 «ул. Навагинская (ост. ж/д вокзал Сочи) — ж/д вокзал Мацеста — село Прогресс» — приостановлен.

На месте работают все оперативные службы города.