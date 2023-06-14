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В Сочи река Мацеста вышла из берегов после ночного ливня. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-reka-matsesta-vyshla-iz-beregov-posle-nochnogo-livnya-video
Видео t.me/sochitypical

Сильные осадки, выпавшие ночью в горах близ Сочи, привели к выходу реки  из  берегов.

В районе «Новой» Мацесты вода залила дороги и частично зашла во дворы. Около 6.00 был перекрыт въезд по Курортному проспекту на Мацестинский мост. По сообщениям очевидцев в районе ощущается запах газа.

В связи с обильными осадками наблюдается частичное подтопление дорожного полотна сообщает телеграм — канала «Типичный  Сочи» .

По сообщению  департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи, временно изменили схему движения следующие маршруты:

№ 3 «ул. Вишневая (ост. д/с N° 44) — ул. Макаренко — ж/д вокзал Мацеста — сан. Мацестинская долина» — курсирует до ТПУ «Мацеста»;

№ 43 «ул. Вишневая, 34 — ж/д вокзал Мацеста — ул. Чекменева» — курсирует до ТПУ «Мацеста»;

№ 8 «ул. Видовая, 33 — ул. Аллея Челтенхема (ост. Новая Мацеста)» — приостановлен;

№ 120 «ул. Навагинская (ост. ж/д вокзал Сочи) — ж/д вокзал Мацеста — село Семеновка, пер. Калиновый» — приостановлен;

№ 121 «ул. Навагинская (ост. ж/д вокзал Сочи) — ж/д вокзал Мацеста — село Прогресс» — приостановлен.

На месте работают все оперативные службы города.

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