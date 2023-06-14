Двоих человек спасли во время подтопления микрорайона Мацеста в Сочи

В Сочи утром 14 июня спасателям поступо сообщение о том, что река Мацеста вышла из берегов и подтопила улицы Измайловскую, Беговую, Малую, Аллею Челтенхема, переулки Надежды, Мостовой и Лечебный.

Следом за этим спасателям позвонил очевидец и сообщил о том, что уровень воды также поднялся в реке Цанык. На место выехали 22 спасателя ЮРПСО МЧС России. Они осмотрели улицы в микрорайоне Мацесты и заметили двоих человек, которым требовалась помощь.

На крыше подтопленной «Газели» помощи ждал водитель — его сняли с крыши автомобиля. Кроме того, из затопленного здания канализационно-насосной станции эвакуировали женщину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели обследовали участок трассы до «Змейковских водопадов» и территорию турбазы, а также осмотрели территории садовых поселков «Энергия», «Ручеек» и «Ясная Поляна». Сотрудники МЧС обследуют подтопленные машины и здания, а также оказывают помощь в распиле упавших деревьев и откачке воды.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи река Мацеста вышла из берегов после ночного ливня. В районе «Новой» Мацесты вода залила дороги и частично зашла во дворы. Около 6.00 был перекрыт въезд по Курортному проспекту на Мацестинский мост. Из-за сильных дождей пляжи Сочи временно закрыли. Произошли локальные нарушения электроснабжения в микрорайоне Мацеста, селах Красная Воля, Илларионовка и Калиновое Озеро. В течение ближайших суток в Сочи продолжат идти дожди. Ожидается подъем уровня воды в горных реках и риск схода селевых потоков.