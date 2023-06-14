Пляжи Сочи временно закрыли из-за сильных дождей

Об этом 14 июня сообщил глава города-курорта Алексей Копайгородский.

По словам главы города, данных о пострадавших нет. Сейчас подтоплены домовладения на шести улицах, а также дороги. Стихия повредили газопровод.

«В районе Мацесты утром нарушена работа общественного транспорта, из-за подтопления произошла заторовая ситуация. Обращаюсь ко всем работодателям нашего города — с пониманием отнестись к опозданию своих сотрудников, проживающих на Мацесте. Для выпускников, сдающих экзамены, организовать доставку в школу на Светлане. БК «Мацеста», принимающий отдыхающих — перенести процедуры. Сегодня приняли решение временно закрыть пляжные территории до полного восстановления погоды. Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих», —написал Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

В микрорайоне Мацеста в восстановительных работах участвуют 184 человека и 42 единицы техники. Специалисты также обойдут пострадавшие дворы, чтобы оценить ущерб, нанесенный стихией.

Алексей Копайгородский добавил, что осадки в Сочи пока не прекратятся.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи река Мацеста вышла из берегов после ночного ливня. В районе «Новой» Мацесты вода залила дороги и частично зашла во дворы. Около 6.00 был перекрыт въезд по Курортному проспекту на Мацестинский мост.