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Вышедшая из берегов река Мацеста затопила дороги, дворы и повредила газопровод в Сочи. Видео

Происшествия
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Видео t.me/soch01

Уровень воды в реке Мацеста резко поднялся рано утром 14 июня после сильного дождя.

Вышедшая из берегов вода подтопила придомовые территории на улицах Измайловской, переулках Лечебный и Мостовой и СНТ «Мацеста». Кроме того, подтопило офисное здание. Вода в жилые дома не заходила, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В 4:00 датчик зафиксировал поднятие уровня воды в реке Мацеста до отметки «опасное явление». За час в этом районе выпало более 15 мм осадков.

Для повышения бдительности жителей ближайших домов включили сирены. На место оперативно прибыли все службы реагирования. Специалисты начали ликвидировать последствия ЧС — расчищают затопленные дороги и пешеходные зоны. В районе Мацесты организовали выездной оперативный штаб и начали подворовой обход.

В результате разгула стихии оказался поврежден газопровод. На месте работают аварийные бригады.

В течение ближайших суток в Сочи продолжат идти дожди. Ожидается подъем воды в горных реках. Увеличился риск схода селевых потоков.

Жителям и гостям курорта рекомендовали в ближайшие сутки воздержаться от отдыха у воды и соблюдать все необходимые меры безопасности, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Читайте также: штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 14 июня. Уровень воды в реках местами превысит неблагоприятные отметки в Геленджике, Туапсинском, Лабинском, Усть-Лабинском, Апшеронском, Мостовском, Курганинском и Отрадненском районах.

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