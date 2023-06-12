Штормовое предупреждение по ливням и подъему воды в реках в Краснодарском крае продлили до 14 июня

По прогнозу синоптиков, на Кубани 13 и 14 июня сохранится непогода. В регионе пройдут сильные дожди с градом, грозой и шквалистым усилением ветра до 20-23 м/с.

Из-за выпадения осадков в эти дни на Черноморском побережье и в юго-восточной части региона поднимется вода в реках и водотоках. Уровень воды местами превысит неблагоприятные отметки в Геленджике, Туапсинском, Лабинском, Усть-Лабинском, Апшеронском, Мостовском, Курганинском и Отрадненском районах.

В связи с непогодой на Кубани до 14 июня продлили штормовое предупреждение, действующее с 9 июня. Жителей и гостей региона в эти дни призвали соблюдать меры безопасности и внимательно следить за изменениями погодных условий. При возникновении ЧС необходимо звонить на номера телефона: 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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