Туристка из Новороссийска умерла от удара молнии в горном походе в Адыгее

В Адыгее следователи проводят проверку по факту гибели 26-летней туристки в походе. Девушку ударила молния.

По предварительным данным, 10 июня группа из 38 человек пошла в поход по горной местности на один день. Пока туристы были в пути, погода резко ухудшилась, начался дождь с грозой.

В районе Абадзешского перевала в участницу похода — 26-летнюю жительницу Новороссийска — ударила молния. Девушка скончалась на месте, получив электрический разряд, несовместимый с жизнью, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины, опрашиваются очевидцы, назначена судмедэкспертиза.

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