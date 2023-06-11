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Туристка из Новороссийска умерла от удара молнии в горном походе в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/turistka-iz-novorossijska-umerla-ot-udara-molnii-v-gornom-pohode-v-adygee?utm_source=yxnews
Туристка из Новороссийска умерла от удара молнии в горном походе в Адыгее
Фото t.me/su_skr_01

В Адыгее следователи проводят проверку по факту гибели 26-летней туристки в походе. Девушку ударила молния.

По предварительным данным, 10 июня группа из 38 человек пошла в поход по горной местности на один день. Пока туристы были в пути, погода резко ухудшилась, начался дождь с грозой.

В районе Абадзешского перевала в участницу похода — 26-летнюю жительницу Новороссийска — ударила молния. Девушка скончалась на месте, получив электрический разряд, несовместимый с жизнью, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея.

Следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины, опрашиваются очевидцы, назначена судмедэкспертиза.

Читайте также: подобный случай произошел прошлым летом в Сочи. В горах Красной Поляны на открытом склоне горного хребта Аибга на высоте 2,1 тыс. метров в 47-летнего туриста из Уфы ударила молния. От полученных травм он скончался на месте.

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