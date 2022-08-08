В горах Сочи мужчина погиб от удара молнии
Происшествия
08.08.2022 09:17
Несчастный случай произошел 7 августа в горах Красной Поляны на открытом склоне горного хребта Аибга на высоте 2,1 тыс. метров.
В 47-летнего туриста из Уфы ударила молния. От полученных травм он умер на месте.
«Следственным отделом по Адлерскому району проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому Денис Сидоров.
Очевидцы рассказали в соцсетях, что молния ударила в туриста во время сильного дождя с грозой. Сотрудники горного курорта поспешили к пострадавшему на помощь. Они попытались откачать его, но, к сожалению, безуспешно.
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