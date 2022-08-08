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В горах Сочи мужчина погиб от удара молнии

Происшествия
08.08.2022 09:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorah-sochi-muzhchina-pogib-ot-udara-molnii
Фото t.me/chp_sochi

Несчастный случай произошел 7 августа в горах Красной Поляны на открытом склоне горного хребта Аибга на высоте 2,1 тыс. метров.

В 47-летнего туриста из Уфы ударила молния. От полученных травм он умер на месте.

«Следственным отделом по Адлерскому району проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому Денис Сидоров.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что молния ударила в туриста во время сильного дождя с грозой. Сотрудники горного курорта поспешили к пострадавшему на помощь. Они попытались откачать его, но, к сожалению, безуспешно.

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