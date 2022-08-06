Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи под колесами пассажирского поезда пострадал 21-летний парень

Происшествия
06.08.2022 13:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-pod-kolesami-passazhirskogo-poezda-postradal-21-letnij-paren
В Сочи под колесами пассажирского поезда пострадал 21-летний парень
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение о наезде поезда на человека поступило в Сочинское ЛУ МВД России на транспорте вечером 5 августа.

По предварительным данным, на 1941-м километре железнодорожного перегона машинист пассажирского поезда «Адлер — Череповец» заметил человека, несколько раз подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Наезда на пешехода избежать не удалось.

На место выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что поезд травмировал 21-летнего парня. С различными травмами его передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

Читайте также: под Краснодаром грузовой поезд протаранил вылетевшую на рельсы легковушку.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Краснодаре из-за аварии на подстанции без света остались 7 улиц
  3. В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Краснодарском крае в реке утонула 13-летняя девочка
В Краснодарском крае в реке утонула 13-летняя девочка
В Сочи под колесами пассажирского поезда пострадал 21-летний парень
В Сочи под колесами пассажирского поезда пострадал 21-летний парень
Прямой эфир
Мы в соцсетях