В Сочи под колесами пассажирского поезда пострадал 21-летний парень
Происшествия
06.08.2022 13:22
Сообщение о наезде поезда на человека поступило в Сочинское ЛУ МВД России на транспорте вечером 5 августа.
По предварительным данным, на 1941-м километре железнодорожного перегона машинист пассажирского поезда «Адлер — Череповец» заметил человека, несколько раз подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Наезда на пешехода избежать не удалось.
На место выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что поезд травмировал 21-летнего парня. С различными травмами его передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.
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