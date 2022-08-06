В Сочи под колесами пассажирского поезда пострадал 21-летний парень

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщение о наезде поезда на человека поступило в Сочинское ЛУ МВД России на транспорте вечером 5 августа.

По предварительным данным, на 1941-м километре железнодорожного перегона машинист пассажирского поезда «Адлер — Череповец» заметил человека, несколько раз подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение. Наезда на пешехода избежать не удалось.

На место выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что поезд травмировал 21-летнего парня. С различными травмами его передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

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