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Под Краснодаром грузовой поезд протаранил вылетевшую на рельсы легковушку

Происшествия
22.07.2022 08:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/pod-krasnodarom-gruzovoj-poezd-protaranil-vyletevshuyu-na-relsy-legkovushku
Под Краснодаром грузовой поезд протаранил вылетевшую на рельсы легковушку
Фото t.me/tipichkras

Авария произошла 21 июля в 19:08 в станице Старокорсунской. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.

На кадрах виден поврежденный автомобиль, стоящий у железнодорожного переезда. Сообщается, что «ВАЗ» вылетел на пути перед приближающимся грузовым поездом. Произошло столкновение.

Водитель легковушки не пострадал.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2110, 37-летний местный житель, двигаясь по территории станицы Старокорсунской, с его слов, в связи с возникшей технической неисправностью машины, отказа тормозов, допустил выезд на железнодорожный переезд. В результате произошло касательное столкновение с поездом. В результате этого ДТП пострадавших нет», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24», начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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