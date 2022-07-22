Под Краснодаром грузовой поезд протаранил вылетевшую на рельсы легковушку
Авария произошла 21 июля в 19:08 в станице Старокорсунской. Видеозапись с места происшествия выложили в соцсети очевидцы.
На кадрах виден поврежденный автомобиль, стоящий у железнодорожного переезда. Сообщается, что «ВАЗ» вылетел на пути перед приближающимся грузовым поездом. Произошло столкновение.
Водитель легковушки не пострадал.
«Водитель автомобиля ВАЗ-2110, 37-летний местный житель, двигаясь по территории станицы Старокорсунской, с его слов, в связи с возникшей технической неисправностью машины, отказа тормозов, допустил выезд на железнодорожный переезд. В результате произошло касательное столкновение с поездом. В результате этого ДТП пострадавших нет», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24», начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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