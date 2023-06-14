В Сочи без воды остаются жители 10 улиц в микрорайоне Мацеста

Специалисты водоканала приступили к главному этапу восстановления трех магистральных водоводов, которые повредил бурный поток реки.

По данным Ситуационного центра сочинского водоканала, уровень воды в реке снизился. Большая вода ушла с общественных и придомовых территорий. Это позволило оценить ущерб, обследовать поврежденный участок и приступить к ремонту. В данный момент бесперебойное водоснабжение восстановили на 85% территории микрорайона.

Перебои с водоснабжением наблюдаются частично на 10 улицах — Аллее Челтенхема, Береговой, Чекменева, Малой, Береговой, Зелентрест, Ручей Де Симона, Измайловской и в переулках Гражданском и Лечебном.

Жителям подвозят воду по заявкам. Восстановить водоводы и окончательно стабилизировать подачу питьевой воды населению планируют к концу текущих суток.

В ликвидации последствий непогоды задействовано более 40 человек и 20 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал Сочи» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи утром 14 июня река Мацеста вышла из берегов после ночного ливня. В районе «Новой» Мацесты вода залила дороги и частично зашла во дворы. Около 6:00 был перекрыт въезд по Курортному проспекту на Мацестинский мост. Из-за сильных дождей пляжи Сочи временно закрыли. Произошли локальные нарушения электроснабжения в микрорайоне Мацеста, селах Красная Воля, Илларионовка и Калиновое Озеро. В течение ближайших суток в Сочи продолжат идти дожди. Ожидается подъем уровня воды в горных реках и риск схода селевых потоков.