В Сочи в ночь на 23 ноября прогнозируется подъем уровня воды в реках

По поручению мэра Сочи Алексея Копайгородского все городские службы работают в усиленном режиме.

По прогнозам синоптиков, в связи с ожидаемыми сильными осадками в горной зоне в ночь с 22 на 23 ноября, а также в первой половине дня 23 ноября на реках в Сочи ожидается подъем уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок. На всех крупных реках курорта круглосуточно за ситуацией следят гидрологические датчики.

Жителям и гостям города рекомендуют воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в регионе ожидаются дожди с грозами, мокрый снег, ветер с порывами 20 м/с. В Горячем Ключе, Северском и Туапсинском районах, а также в Геленджике ожидается подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Местами на Кубани 23 ноября ожидается гололед. В крае действует штормовое предупреждение МЧС о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Вечером 22 ноября поднялся уровень воды в реке Адагум в Крымском районе.