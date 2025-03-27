В Сочи убившего женщину в магазине стрелка отправили в СИЗО на два месяца

В Лазаревском районном суде Сочи 27 марта состоялось рассмотрение ходатайства СКР о мере пресечения в отношении 52-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух человек.

Следователь регионального управления СКР ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу, сообщает пресс-служба ведомства.

Суд рассмотрел представленные материалы и удовлетворил ходатайство следствия. Обвиняемого заключили под стражу на 2 месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 25 марта на улице Армавирской в витрину магазина въехал автомобиль Land Rover, разгромив ее. После этого водитель зашел в магазин с оружием, открыл стрельбу, ранил женщину и мужчину. Затем злоумышленник скрылся с места преступления.

Личность стрелявшего установили, им оказался 52-летний местный житель, который в момент преступления был пьян. Вероятным мотивом преступления стал конфликт из-за денежного долга. От полученных огнестрельных ранений 43-летняя сотрудница магазина погибла на месте, а 48-летний местный житель получил огнестрельное ранение руки, он смог убежать и обратиться за медпомощью.

В СК возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух человек. Подозреваемого задержали на огороженной территории, прилегающей к озеру Волковскому, огнестрельное оружие изъяли.

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