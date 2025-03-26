Мужчина открыл стрельбу и ранил людей в Сочи

Преступление произошло вечером 25 марта в магазине «Мясной дворик» на улице Армавирской в Дагомысе.

Информация о том, что мужчина открыл стрельбу, ранив женщину и мужчину, появилась в социальных сетях. После этого он на автомобиле несколько раз въехал в витрину мясного магазина и скрылся с места преступления. Информацию об этом телеканалу «Кубань 24» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Официальных комментариев по этому инциденту в Сочи пока не поступало. Информация уточняется.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель внедорожника разгромил витрину магазина в Сочи. По предварительным данным, внедорожник несколько раз въехал в витрину магазина, после чего водитель скрылся. По словам очевидцев, от магазина почти ничего не осталось.

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