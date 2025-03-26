Водитель внедорожника разгромил витрину магазина в Сочи

Происшествие случилось вечером 25 марта на улице Армавирской в Дагомысе.

Об инциденте стало известно в соцсетях. По предварительным данным, внедорожник несколько раз въехал в витрину магазина, после чего водитель скрылся.

По словам очевидцев, от магазина почти ничего не осталось.

«Все полки и холодильники разнесены в хлам», — сообщает один из свидетелей происшествия.

Читайте также: две легковушки и большегруз столкнулись на дороге под Новокубанском. Авария произошла на автодороге в районе поворота на поселок КНИИТИМ вечером 25 марта. Там столкнулись две легковушки — ВАЗ-2110 и Lada Priora — и грузовик DAF.В результате ДТП пострадали два человека, находившихся в «десятке», — чтобы выбраться из машины, им понадобилась помощь спасателей. Пострадавших оперативно деблокировали, а после передали медикам скорой помощи. Сейчас в обстоятельствах происшествия и причинах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Водитель погиб за рулем перевернувшейся фуры в Апшеронском районе. Смертельная авария произошла 25 марта около 14:40 на 34-м километре трассы Майкоп — Туапсе в Апшеронском районе.

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