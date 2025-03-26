В МВД сообщили подробности задержания стрелка, убившего женщину в Сочи

В отдел полиции поселка Дагомыс вечером 25 марта поступило сообщение о том, что в витрину магазина на улице Армавирской въехал автомобиль Land Rover.

После этого водитель несколько раз выстрелил в людей, предположительно, из ружья и скрылся. Управляющая магазином 43-летняя женщина скончалась на месте происшествия. Находивший в помещении 48-летний местный житель получил проникающее огнестрельное ранение плеча, его госпитализировали.

Наряд Госавтоинспекции обнаружил внедорожник на улице Космической в селе Волковка. Машина стояла на обочине автодороги, водителя внутри не было, сообщает 360.ru.

«В ходе обследования возможных путей отхода злоумышленника на огороженной территории, прилегающей к озеру Волковское, госавтоинспекторы обнаружили его и задержали. Подозреваемым оказался 52-летний житель Сочи. Оружие изъято», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель внедорожника разгромил витрину магазина в Сочи. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По данным источника в правоохранительных органах, водитель зашел в магазин с оружием, открыл стрельбу и ранил женщину и ее мужа. После этого он на автомобиле несколько раз въехал в витрину мясного магазина и скрылся с места преступления.

По данным следствия, 52-летний злоумышленник был пьян в момент совершения преступления. Он зашел в магазин и не менее 5 раз выстрелил мужчину и женщину, которые там находились. Вероятным мотивом преступления стал конфликт из-за денежного долга. От полученных огнестрельных ранений женщина погибла на месте. Мужчина получил огнестрельное ранение руки, он смог убежать и обратиться за медпомощью. В СК возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двоих человек. Подозреваемого задержали криминалисты СКР и сотрудники полиции Сочи, огнестрельное оружие изъяли.

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