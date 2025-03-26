Пьяный мужчина расстрелял людей из ружья в магазине в Сочи, убив женщину

Преступление произошло вечером 25 марта на улице Армавирской в поселке Дагомыс Лазаревского района города-курорта.

По версии следствия, пьяный 52-летний местный житель на своем автомобиле въехал в магазин. Он вышел из машины с ружьем и направился в помещение искать знакомого. С которого у подозреваемого был конфликт из-за денежного долга. В помещении кроме мужчины находилась также 43-летняя сотрудница магазина. Снова произошел конфликт, злоумышленник не менее 5 раз выстрелил в оппонентов. От полученных огнестрельных ранений женщина погибла на месте. Мужчина получил огнестрельное ранение руки, он смог убежать и обратиться за медпомощью.

В следственном отделе по Лазаревскому району Сочи СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двоих человек. Подозреваемого задержали криминалисты СКР и сотрудники полиции Сочи, огнестрельное оружие изъяли. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время следователь будет ходатайствовать в суде о заключении подозреваемого под стражу, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель внедорожника разгромил витрину магазина в Сочи. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. По данным источника в правоохранительных органах, водитель зашел в магазин с оружием, открыл стрельбу и ранил женщину и ее мужа. После этого он на автомобиле несколько раз въехал в витрину мясного магазина и скрылся с места преступления.

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