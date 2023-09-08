В Сочи проведут внутреннюю проверку больницы, в которой умела 7-летняя девочка

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Министр здравоохранения Краснодарского края поручил провести перепроверку всех действий медиков на всех этапах. Организована внутренняя проверка больницы. Все необходимые документы передали в следственный комитет для комплексной судебно-медицинской экспертизы.

В ведомстве сообщили, что сочинские врачи предпринимали все возможные меры по спасению жизни девочки. Однако в связи с поздним обращением, состояние ребенка прогрессивно ухудшалось.

«Министерство здравоохранения выражает свои соболезнования родителям погибшей девочки в Сочи», — сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце августа девочка с родителями приехала в Лазаревский район Сочи из Екатеринбурга. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Для лечения ребенка привлекали реаниматологов и инфекционистов детской краевой клинической больницы, специализированной клинической детской инфекционной больницы, прилетал борт МЧС России со специалистами из Екатеринбурга. Транспортировать ребенка в Екатеринбург было невозможно из-за крайне высокого риска для жизни. О смерти девочки 7 сентября сообщила ее мать.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили о том, что, по предварительной информации, во время отдыха состояние ребенка ухудшилось в результате ротавирусной инфекции. В тяжелом состоянии девочку госпитализировали. В больнице ребенок впал в кому и 6 сентября скончался. СК возбудил уголовное дело.