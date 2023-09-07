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СК возбудил уголовное дело после смерти 7-летней девочки в больнице Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-posle-smerti-7-letnej-devochki-v-bolnitse-sochi
СК возбудил уголовное дело после смерти 7-летней девочки в больнице Сочи
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

О том, что девочка из Екатеринбурга, попавшая в реанимацию после купания в море, умерла, стало известно 7 сентября.

«По факту смерти ребенка территориальным следственным отделом по городу Сочи СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства, а также причины и условия произошедшего, назначена судебная медицинская экспертиза», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце августа девочка с родителями приехала в Лазаревский район Сочи из Екатеринбурга. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Для лечения ребенка привлекали реаниматологов и инфекционистов детской краевой клинической больницы, специализированной клинической детской инфекционной больницы, прилетал борт МЧС России со специалистами из Екатеринбурга. Транспортировать ребенка в Екатеринбург было невозможно из-за крайне высокого риска для жизни. О смерти девочки 7 сентября сообщила ее мать.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили о том, что, по предварительной информации, во время отдыха состояние ребенка ухудшилось в результате ротавирусной инфекции. В тяжелом состоянии девочку госпитализировали. В больнице ребенок впал в кому и 6 сентября скончался.

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