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Следователи проводят проверку по факту смерти 7-летней девочки в больнице Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sledovateli-provodyat-proverku-po-faktu-smerti-7-letnej-devochki-v-bolnitse-sochi
Следователи проводят проверку по факту смерти 7-летней девочки в больнице Сочи
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

О смерти ребенка, попавшего в реанимацию после купания в море в конце августа, стало известно 7 сентября.

По предварительной информации, в конце августа девочка с родителями приехала в Лазаревский район Сочи из Екатеринбурга. Во время отдыха состояние ребенка ухудшилось в результате ротавирусной инфекции. В тяжелом состоянии девочку госпитализировали. В больнице ребенок впал в кому и 6 сентября скончался.

«В ходе процессуальной проверки следственными органами будет дана оценка качеству и своевременности оказания медицинской помощи ребенку», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Для лечения ребенка привлекали реаниматологов и инфекционистов детской краевой клинической больницы, специализированной клинической детской инфекционной больницы, прилетал борт МЧС России со специалистами из Екатеринбурга. Транспортировать ребенка в Екатеринбург было невозможно из-за крайне высокого риска для жизни. О смерти девочки 7 сентября сообщила ее мать.

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