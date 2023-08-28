В минздраве Кубани рассказали о лечении девочки, которая попала в реанимацию Лазаревского после моря

Министерство здравоохранения Краснодарского края прокомментировало ситуацию, произошедшую с 7-летней девочкой, которая приехала на отдых в Сочи с матерью из Екатеринбурга и оказалась в больнице в тяжелом состоянии.

О случившемся в соцсетях рассказала мама девочки. По ее словам, семья приехала на отдых в Лазаревское. Через пару дней купания в море 7-летняя дочь заболела. У ребенка появились тошнота, рвота, судороги. Девочка начала терять сознание, ее доставили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, после чего диагностировали отек мозга. Женщина также сообщила о том, что «ребенка некому лечить». Она утверждает, что врачей в больнице нет.

В минздраве Кубани сообщили о том, что девочку госпитализировали уже в тяжелом состоянии, поэтому врачам пришлось прибегнуть к реанимации.

«С момента поступления медпомощь ребенку оказывают в полном объеме. Для этого привлекают всех необходимых медицинских специалистов. Трижды в учреждение приезжали реаниматологи и инфекционисты детской краевой клинической больницы, специализированной клинической детской инфекционной больницы, борт МЧС России со специалистами из Екатеринбурга. Дополнительно по несколько раз в день врачи высшей категории ведущих лечебных учреждений проводят консультации с помощью телемедицины. Проводились детальные консультации с экспертами санитарной авиации Краснодарского края и Екатеринбурга по состоянию ребенка и возможной его транспортировки. Ввиду тяжести состояния и крайне высокого уровня риска для жизни, транспортировка ребенка санавиацией в настоящий момент невозможна», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

В ведомстве обратились к родителям с просьбой не заниматься самолечением, незамедлительно обращаться за квалифицированной медпомощью при первых признаках болезни. Медики напоминают, что самолечение опасно для жизни и грозит необратимыми последствиями.

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