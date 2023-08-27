Глава СК потребовал доклад о ненадлежащем лечении девочки в санатории Анапы

Сообщение о ненадлежащем оказании медпомощи девятилетней девочке в одном из санаториев Анапы поступило на единую линию информационного центра.

Ребенка поместили в карантинную зону в августе из-за отравления. За несколько дней девочке дали лекарство всего один раз. Кроме того, палаты в санитарной части не проветриваются, а питание детей некачественное. Сейчас состояние девочки ухудшилось, однако лечить ее так и не начали.

В СУ СК России по Краснодарскому краю начали процессуальную проверку. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о предварительных и окончательных результатах проверки и поставил ее на контроль в центральном аппарате, сообщает информационный центр СК России.

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