После инцидента с домогательствами к девочкам в Анапе закрыли лагерь «Счастливое детство»

В конце июля 49-летний житель Воронежской области ночью незаконно проник на территорию детского лагеря «Счастливое детство» и домогался двух девочек.

Мужчина зашел в спальный корпус детского лагеря в Анапе и начал трогать спящих девочек. На их шум сразу прибежали вожатые и охранники. Злоумышленнику удалось скрыться через забор.

После этого инцидента детский лагерь «Счастливое детство», который начал работать только с июля, проверили сотрудники прокуратуры. Они выяснили, что при его работе были допущены многочисленные нарушения: противопожарные, антитеррористические, санитарно-эпидемиологические. Это создавало угрозу жизни и здоровью, находившихся там детей.

Прокуратура потребовала через суд приостановить работу «Счастливого детства» до устранения выявленных нарушений. Сейчас лагерь не работает. Все смены перевели в другой лагерь.

Кроме того, в отношении ООО «Агентство Кредо» и ее руководителя завели три административных дела за нарушения пожарной безопасности и трудового законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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