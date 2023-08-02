Подозреваемого в домогательствах к детям в детском лагере Анапы арестовали до 29 сентября

Меру пресечения для обвиняемого по уголовному делу о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних 2 августа избрал Анапский городской суд.

По версии следствия, ночью 29 июля 49-летний житель Воронежской области незаконно проник на территорию детского лагеря «Счастливое детство» и домогался двух девочек.

Обвиняемого заключили под стражу на 1 месяц и 28 суток — до 29 сентября. Суд принял во внимание то, что приезжий не имеет постоянного места жительства на Кубани и ведет бродяжнический образ жизни, поэтому может скрыться от следствия, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина зашел в спальный корпус детского лагеря в Анапе и начал трогать девочек. На их шум сразу прибежали вожатые и охранники. Однако злоумышленнику удалось скрыться через забор. Мужчина смог беспрепятственно попасть на территорию детского лагеря через низкий забор, находясь в слепой зоне камер видеонаблюдения.